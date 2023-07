GoPro HERO9 a un PREZZO da CAPOGIRO su Amazon (-42%)

Se non sei ancora partito per le vacanze, ma anche se sei già partito, approfitta di quest'ottima occasione per acquistare la Action Cam numero uno a un prezzo sbalorditivo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello GoPro HERO9 a soli 249 euro, invece che 429,99 euro.

Ebbene sì, se fai veloce i porti a casa una meraviglia al 42% in meno, risparmiando quindi quasi 181 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

GoPro HERO9: nessun rivale e il prezzo è basso

Non ci sono dubbi che questa Action Cam non abbia assolutamente rivali ed ecco perché a questa cifra è da prendere all'istante. Potrai realizzare video incredibili con una risoluzione di 5K. Grazie al nuovo sensore da 23,6 MP non ti fermerà niente, né il sole né l'acqua. Potrai riprendere perfettamente qualsiasi cosa tu voglia per un risultato spettacolare.

È dotata di un grande display touchscreen dove potrai visualizzare i tuoi video o le foto che hai scattato all'istante. Possiede uno stabilizzatore che rende i video nitidi e fluidi anche mentre ti muovi. Inoltre è impermeabile fino a 10 metri di profondità, in acqua dolce o salata, senza la necessità di una custodia protettiva.

Stai ancora leggendo? Non è più il tempo per farlo perché da un momento all'altro la promozione potrebbe sparire. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua GoPro HERO9 a soli 249 euro, invece che 429,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.