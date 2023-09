Vuoi scattare foto mozzafiato e fare video pazzeschi anche in subacqueo? Allora devi assolutamente avere la GoPro HERO11, oggi su Amazon la trovi ad un prezzo inferiore rispetto al suo attuale costo di mercato, approfittane subito!

GoPro è un marchio leader nel settore per la qualità e le caratteristiche eccellenti dei suoi dispositivi ma noi comunque c teniamo a fornirti tutte le specifiche e i dettagli della HERO11. Eccoli di seguito.

Blocco dell’orizzonte. Realizza video fluidi e dall’aspetto professionale mantenendo l’orizzonte dritto e stabile quando utilizzi l’obiettivo digitale Lineare + Blocco dell’orizzonte. La fotocamera HERO11 Black include la funzione Blocco dell’orizzonte, che ti aiuta a mantenere dritte le tue riprese anche quando la fotocamera ruota di 360° durante la registrazione.

Controlli semplici e di livello pro. Controlla la tua HERO11 Black tramite l’opzione “point-and-shoot” per una maggiore semplicità d’uso; se, invece desideri regolare ogni singola modalità e impostazione, puoi optare per il controllo completo della fotocamera. I controlli semplici includono impostazioni di acquisizione precaricate estremamente versatili, ideali per la maggior parte delle tue riprese. Per risultati straordinari, basta inquadrare l’immagine e premere il pulsante Otturatore.

Robusta e impermeabile fino a 10 metri. Completamente impermeabile e più resistente che mai, HERO11 Black è all’altezza di qualsiasi avventura. La sua struttura è stata progettata in modo da incassare i colpi e non abbandonarti mai, nemmeno quando affronti fango, neve o acqua (fino a 10 m di profondità). Il copriobiettivo, resistente e antigraffio, aggiunge un livello di protezione in più e può essere facilmente sostituito in caso di necessità.

Con i mod per HERO11 Black puoi personalizzare la GoPro in base alle tue esigenze. L’unità multimediale opzionale è dotata di microfono direzionale integrato, una porta per microfono standard da 3,5 mm che consente di collegare un microfono esterno, uscita HDMI per la riproduzione su monitor esterni e due supporti cold shoe per luci, schermi LCD e diversi altri accessori.