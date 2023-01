GoPro HERO11 Black Mini: SCONTO di 50,00 Euro su Amazon

Il nome che vi verrà in mente di getto pensando alle fotocamere "da azione" è senza dubbio quello di GoPro, una garanzia in termini di qualità ed efficienza, sia per coloro che vogliono comodamente immortalare le proprie vacanza, sia per coloro che hanno un'indole più avventuriera e vogliono scattare e riprendere in ambiti più action. Se vogliamo anche metterci di mezzo la versatilità e la comodità, è impossibile non pensare a GoPro HERO11 Black Mini, la fotocamera d'azione impermeabile che in pochi pollici racchiude un mondo di possibilità.

Se non possedete ancora un articolo del genere, potrebbe essere l'occasione che aspettavate, perché da oggi GoPro HERO11 Black Mini è in offerta su Amazon a soli 399,00€, con un 11% di sconto equivalente a ben 50,00€sul prezzo di listino.

GoPro HERO11 Black Mini: migliaia di momenti avventurosi

Con la massima semplicità nell'utilizzo e con una compattezza invidiabile, potrete registrare video in 5,3K, ovvero la risoluzione più alta ad ora offerta da GoPro. Il rivestimento esterno è resistente agli agenti atmosferici, capace di affrontare anche fango, neve o sporcizia, oltre ad essere addirittura impermeabile fino a 10 metri di profondità. Le dimensioni dello schermo si attestano a 2,27 pollici. Con i controlli di livello Pro potrete regolare la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi, gli obiettivi digitali e altro ancora.

Questo piccolo gioiello in offerta su Amazon, la GoPro HERO11 Black Mini, è proposto in un pacchetto comprendente anche la custodia per il trasporto, un supporto adesivo curvo, la fibbia di montaggio (che vede presente anche la vite di fissaggio), e un cavo USB-C.

