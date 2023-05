GoPro HERO11 Black Mini in offerta a un prezzo sgretolato su Amazon

La GoPro Hero11 Black Mini è la versione più compatta, leggera e semplice della Hero11 Black. La sua eccezionalità sta nel non rinunciare alle prestazioni video della sorella maggiore, guadagnando anzi in comfort durante le riprese in soggettiva. Il sensore di immagine è infatti lo stesso che ha reso il modello "standard" un punto di riferimento per le riprese. Oggi è in offerta su Amazon a 292,99 euro anziché 449,99 euro, grazie allo sconto del 35% garantito dal noto marketplace.

GoPro Hero11 Black Mini in sconto del 35% su Amazon

Il principale punto di forza della GoPro Hero11 Black Mini risiede nelle sue dimensioni compatte, che la rendono un action camera più comoda da indossare e semplice da collegare alla propria attrezzature, per riprese soggettive fuori dal comune.

A questo aggiungici una facilità d'uso che la rende adatta anche a chi prima d'ora non ha mai utilizzato un prodotto di questo tipo. Il punta e scatta per la realizzazione dei video alla massima risoluzione possibile è un'esperienza goduriosa su questa Hero11 Black Mini.

GoPro è inoltre sinonimo di resistenza. Il nuovo modello presenta una custodia protettiva avanzata, che rende la Hero11 Black Mini una delle GoPro più resistente mai progettate. Pollice in alto anche per la batteria a lunga durata, che grazie alla tecnologia Enduro riesce a supplire alle basse temperature, offrendo così prestazioni di livello in qualsiasi contesto.

Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon sulla GoPro Hero11 Black Mini per beneficiare di un maxi sconto del 35%. In questo modo risparmierai la bellezza di 158 euro rispetto al prezzo consigliato, e se sei abbonato a Prime non spenderai nulla per la spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.