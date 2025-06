Google Workspace lancia nuove funzionalità AI per gli strumenti Workspace

Google Workspace si evolve con una serie di strumenti innovativi basati sull'AI, progettati per rivoluzionare la creazione di contenuti e migliorare la collaborazione. Queste nuove funzionalità puntano a ottimizzare la produttività e a semplificare i flussi di lavoro, introducendo soluzioni avanzate che combinano tecnologia e creatività.

Google Vids: video professionali in pochi minuti

Una delle novità più interessanti è Google Vids, un assistente per la creazione di video che sfrutta il modello avanzato Veo 3. Questa tecnologia consente agli utenti di generare filmati di alta qualità semplicemente fornendo una descrizione testuale. Il sistema crea automaticamente video con audio realistico, sincronizzando in tempo reale eventuali modifiche apportate al testo con le sequenze visive.

Grazie a questa piattaforma, è possibile visualizzare scenari specifici, come dipendenti in ambienti lavorativi o portavoce in location particolari, ottimizzando i tempi di produzione. Questo strumento rappresenta una risorsa preziosa per le aziende che vogliono migliorare le proprie comunicazioni visive in modo rapido ed efficace.

Google Slides: template professionali per ogni esigenza

Un altro aggiornamento significativo riguarda Google Slides, che introduce nuovi modelli professionali pensati per soddisfare diverse necessità lavorative. Che si tratti di presentare proposte di progetto, organizzare riunioni di team o creare portfolio creativi, questi template permettono di realizzare presentazioni accattivanti in modo semplice e intuitivo.

Questa innovazione eleva la qualità delle comunicazioni aziendali, rendendo le presentazioni più efficaci e professionali. I nuovi modelli sono stati progettati per adattarsi a una vasta gamma di utilizzi, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità nella creazione di contenuti visivi.

Gemini: l'assistente personale tra le app Workspace

L'integrazione di Gemini con le altre applicazioni di Google Workspace rappresenta un passo avanti nella personalizzazione dell'esperienza utente. Questo assistente basato su AI è ora in grado di interagire con Gmail, Drive, Calendar, Keep e Tasks, fornendo risposte contestuali basate sui dati personali dell'utente.

Tra le funzionalità più innovative spicca Live, che introduce conversazioni bidirezionali più naturali. Gli utenti possono interrompere l'assistente in tempo reale con domande o richieste di chiarimento, rendendo le sessioni di brainstorming più dinamiche ed efficaci. Inoltre, la funzione Deep Research consente di analizzare documenti complessi caricati su Drive, combinando informazioni pubbliche con dati interni per offrire analisi approfondite.

Implementazione in corso

Tutti questi aggiornamenti sono attualmente in fase di distribuzione per gli abbonati a Google Workspace. Questa iniziativa fa parte della strategia di Google di potenziare la collaborazione e l'efficienza lavorativa attraverso strumenti di produttività AI.