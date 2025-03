Google Wallet: arriva il tap-to-pay per bambini, ecco cosa significa

Google Wallet sta per lanciare una nuova funzione che permetterà ai bambini di utilizzare i pagamenti contactless "tap-to-pay" sui dispositivi Android, a condizione che i genitori diano il loro consenso. Questa funzionalità, che sarà disponibile nelle prossime settimane, non si limiterà solo ai pagamenti, ma permetterà anche ai più giovani di archiviare diversi tipi di pass, come biglietti per eventi, tessere della biblioteca e carte regalo, direttamente nell'app.

L'innovazione segue l'introduzione del supporto per il pagamento contactless su Fitbit Ace LTE, il dispositivo pensato per i bambini, e ora si estende anche ai telefoni Android. I genitori avranno la possibilità di gestire e monitorare l'accesso dei loro figli alla funzione di pagamento tramite l’app Family Link. Questo permetterà loro di avere un controllo completo sull’utilizzo del portafoglio digitale, assicurandosi che il tutto avvenga in modo sicuro.

Per aggiungere una carta di pagamento al Google Wallet, i bambini dovranno ottenere il permesso dei genitori, che riceveranno una notifica via email ogni volta che il loro figlio effettua un acquisto. Inoltre, i genitori potranno monitorare tutte le transazioni recenti, rimuovere eventuali carte di pagamento salvate e anche disattivare l'accesso quando lo desiderano.

I dettagli relativi al consenso dei genitori

Va sottolineato che, pur avendo la possibilità di aggiungere carte di pagamento, i bambini non potranno utilizzarle per fare acquisti online senza il consenso dei genitori. Inoltre, non potranno mai superare le limitazioni imposte dai controlli parentali.

Questa nuova funzione di Google Wallet si inserisce in un contesto competitivo con Apple, che ha già introdotto un sistema simile con l’app Family Sharing. Anche Apple permette ai genitori di gestire i pagamenti dei figli su iPhone, iPad e Apple Watch, garantendo un controllo completo sulle transazioni effettuate dai più giovani.

Il nuovo tap-to-pay per bambini su Android sarà inizialmente disponibile in alcuni Paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Spagna e Polonia. Con questa mossa, Google intende offrire ai genitori un modo sicuro per consentire ai propri figli di interagire con il mondo digitale, rendendo i pagamenti più facili ma sempre sotto il controllo familiare.