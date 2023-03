Google TV TCL 55C739 55”: su Amazon SCONTO IMPERDIBILE di circa 150,00 Euro

La comodità delle Google TV - e delle Smart TV in generale - le ha rese praticamente indispensabili, prodotti versatili e all'avanguardia adatti a tutte le esigenze. Questa impennata mostruosa dell'utenza casalinga arriva grazie alla richiesta dei consumatori, e si sono diffuse a macchia d'olio soprattutto per il popolamento dei servizi streaming come Netflix, Prime video e affini. Ebbene, TLC è tra i marchi di punta nel nostro paese riguardanti questo tipo di TV, cosa che vale anche per la Google TV TLC da 55'' di cui vi parliamo oggi.

Se state cercando un prodotto del genere, sappiate che da oggi su Amazon potrete approfittare del mostruoso sconto di quasi 150,00€ sulla Google TV TLC 55C739 da 55'', ora a soli 598,00€ invece di 749,99€.

Google TV TLC da 55'': l'occasione che attendevate

Si tratta di una TV con risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con audio Onkyo. Tecnologia all'avanguardia Quantum Dot a disposizione, in grado di riprodurre un'infinità di colori e sfumature per immagini brillanti e realistiche.

Il TCL 55C739 Google TV 5'' sfrutta come tecnologia di connettività sia quella wireless, con Wi-Fi e Bluetooth, sia quella cablata con USB, Ethernet e HDMI. Il TV vi sarà consegnato a casa con inclusi sia il doppio telecomando, sia il manuale per il perfetto utilizzo dell'apparecchio.

