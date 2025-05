Google sotto pressione: DOJ propone la vendita di due asset pubblicitari

Il colosso tecnologico Google si trova di fronte a una delle sfide più complesse della sua storia, dopo che il Dipartimento di Giustizia americano (DOJ) ha richiesto la cessione forzata di due asset strategici nel settore della pubblicità digitale. La proposta del DOJ mira a smantellare un monopolio che, secondo un tribunale, Google avrebbe intenzionalmente mantenuto nel mercato pubblicitario online.

La proposta avanzata prevede la vendita dello exchange pubblicitario AdX e una dismissione graduale di DoubleClick for Publishers, la piattaforma utilizzata dagli editori web. Inoltre, il piano include un divieto decennale per Google di gestire qualsiasi altro ad exchange dopo la cessione di AdX. Il DOJ accusa l'azienda di Mountain View di aver integrato i due prodotti per costringere gli editori a utilizzare esclusivamente le sue soluzioni, penalizzando economicamente chi optava per alternative.

Le dichiarazioni di Google

In risposta, Google ha espresso una ferma opposizione. Lee-Anne Mulholland, vicepresidente per gli affari regolatori, ha dichiarato che le proposte del DOJ vanno ben oltre le conclusioni del tribunale, non hanno basi legali e danneggerebbero editori e inserzionisti. L'azienda ha avanzato una controproposta meno drastica: rendere disponibili le offerte in tempo reale di AdX a tutti i server pubblicitari di terze parti, con la supervisione di un osservatore indipendente per soli tre anni.

Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di pressioni antitrust contro Google, che includono anche la possibile cessione del browser Chrome. Secondo una sentenza recente, Google detiene una posizione dominante anche nel mercato della ricerca online. Il DOJ sostiene che la cessione di AdX e DoubleClick potrebbe aprire nuovi spazi per i concorrenti, trasformando radicalmente il panorama della pubblicità digitale e ridefinendo il ruolo di Google in questo settore cruciale dell'economia digitale.

Se il piano del DOJ venisse approvato, l'obbligo per Google di rendere compatibili strumenti come AdWords con tecnologie pubblicitarie di terze parti potrebbe creare un mercato più equo e competitivo. Tuttavia, la prospettiva di una cessione forzata di asset così rilevanti ha suscitato preoccupazioni non solo all'interno dell'azienda, ma anche tra gli editori e gli inserzionisti che dipendono dai servizi di Google.