Google sospende temporaneamente la funzione AI "Ask Photos": tutti i dettagli

La decisione di sospendere il rollout della funzione Ask Photos da parte di Google deriva da criticità emerse in termini di latenza, accuratezza delle risposte e qualità dell'esperienza utente. Questa funzione permette agli utenti di interrogare la propria libreria fotografica attraverso domande in linguaggio naturale, come "quali temi ho scelto per i compleanni dei miei figli?" o "quali parchi nazionali ho visitato?". Tuttavia, il team di Google prevede di rilanciare Ask Photos entro due settimane in una versione ottimizzata.

Una funzione che sfruttava Gemini all'interno di Google Foto

Presentata durante il Google I/O 2024, la funzionalità si basa su una versione personalizzata dei modelli Gemini, capaci di analizzare e comprendere il contenuto delle immagini. Questa tecnologia promette di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri archivi fotografici, fornendo risposte contestualizzate e personalizzate.

Non è la prima volta che Google sospende una nuova funzione AI

Non è la prima volta che Google sospende temporaneamente una funzionalità di intelligenza artificiale per migliorarla. Episodi analoghi hanno riguardato AI Overview di Google Search, ritirata a causa di risposte imprecise diventate virali, e il generatore di immagini di Gemini, sospeso per inesattezze nelle sue creazioni. Questi episodi evidenziano le sfide che le grandi aziende tecnologiche affrontano nel bilanciare innovazione e affidabilità in un settore competitivo come quello dell'intelligenza artificiale.

Google continua comunque a migliorare l'app Foto

Nel frattempo, Google ha introdotto miglioramenti significativi alla funzione di ricerca per parole chiave all'interno dell'app Foto. Ora, utilizzando le virgolette, gli utenti possono ottenere corrispondenze esatte nei nomi dei file, nei modelli di fotocamera o nel testo contenuto nelle immagini. Questo aggiornamento mira a migliorare ulteriormente l'usabilità dell'app, anche in assenza temporanea di Ask Photos. Tuttavia, con il ritorno imminente della funzione in una versione migliorata, Google punta a rafforzare la fiducia degli utenti e a mantenere il proprio vantaggio competitivo nel panorama dell'AI.