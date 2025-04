Google sospende 39,2 milioni di account pubblicitari nel 2024 per contrastare le truffe online

Nel 2024, Google ha intensificato la sua lotta contro i deepfake e le attività fraudolente, implementando una serie di misure che hanno portato a risultati significativi. Con 39,2 milioni di account pubblicitari sospesi e 5,1 miliardi di annunci bloccati, il colosso tecnologico ha triplicato le sue azioni rispetto all'anno precedente.

L'adozione di 50 miglioramenti basati su modelli linguistici avanzati (LLM) ha potenziato i sistemi di sicurezza, consentendo di intercettare molteplici frodi prima della pubblicazione degli annunci. Durante una conferenza stampa, Alex Rodriguez, responsabile della sicurezza pubblicitaria di Google, ha sottolineato il ruolo fondamentale del fattore umano.

Un team composto da oltre 100 specialisti, inclusi membri delle divisioni Ads Safety, Trust and Safety e ricercatori di DeepMind, ha analizzato e contrastato sofisticate truffe basate sui deepfake. Questi sforzi hanno portato a una riduzione del 90% delle segnalazioni relative a tali annunci, con la sospensione definitiva di oltre 700.000 account coinvolti in attività illecite.

5,1 miliardi di annunci bloccati nel 2024

Negli Stati Uniti, Google ha rimosso 1,8 miliardi di annunci, principalmente legati ad abusi della rete pubblicitaria e violazioni di marchi registrati. Parallelamente, in India sono stati sospesi 2,9 milioni di account e bloccati 247,4 milioni di annunci fraudolenti relativi a servizi finanziari, violazioni di marchi e giochi d'azzardo illegali.

Il bilancio complessivo del 2024 evidenzia 5,1 miliardi di annunci bloccati e 1,3 miliardi di pagine web rimosse, in lieve calo rispetto ai 5,5 miliardi di annunci e 2,1 miliardi di pagine eliminati nel 2023. Questo decremento riflette l'efficacia preventiva dei nuovi sistemi di sicurezza implementati. Per migliorare la trasparenza, Google ha introdotto un sistema di appello con revisioni umane, offrendo agli inserzionisti un canale per contestare eventuali sospensioni.

In un anno caratterizzato da numerosi appuntamenti elettorali globali, Google ha verificato oltre 8.900 nuovi inserzionisti politici e rimosso 10,7 milioni di annunci elettorali, rappresentando solo una piccola frazione del totale della pubblicità gestita. Questi risultati dimostrano l'impegno dell'azienda nel garantire un ecosistema pubblicitario più sicuro e trasparente, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale per anticipare e neutralizzare le minacce emergenti.