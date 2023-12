Google Smart Compose può ora risolvere equazioni matematiche

Google ha apportato alcuni miglioramenti a Smart Compose AI, il suo strumento di suggerimenti basato sull'intelligenza artificiale. Smart Compose adesso può infatti risolvere semplici equazioni matematiche in tempo reale e visualizzarle come suggerimenti per l'utente in varie app Google come Documenti, Presentazioni, Fogli e Disegni. Come riportato sul blog dell’azienda di Mountain View: “Oggi siamo lieti di annunciare una nuova funzionalità che estende la potenza di Smart Compose per aiutarti a risolvere semplici equazioni matematiche”. Google ha spiegato che le soluzioni appariranno come suggerimenti di testo dopo aver digitato un'equazione matematica che termina con il segno uguale (=). Smart Compose sia abilitata per impostazione predefinita. Tuttavia, se l’utente non riesce a visualizzare i suggerimenti matematici, puoi abilitarla andando su Strumenti e poi Preferenze. Qui, basterà selezionare "Mostra suggerimenti di Smart Compose" e, infine, cliccare su OK.

Google Smart Compose: nuova esperienza fluida che aumenterà la produttività su Workspace

Questa funzionalità può già essere sfruttata per ottenere suggerimenti di testo quando si digita un commento in Fogli o si crea un documento in Documenti. La funzionalità è stata introdotta nel 2018 su Gmail e, in seguito, è aggiunta ad altri servizi. Google avverte tuttavia che lo strumento non fornisce risposte e "potrebbe non sempre fornire informazioni fattivamente corrette". Dall’altro lato, potrebbe essere molto funzionale per via delle sue capacità di risoluzione matematica, poiché il gigante della ricerca ha assicurato che "questa nuova esperienza matematica fluida aumenterà la produttività e la precisione durante la risoluzione di equazioni matematiche su Workspace".

L'ultimo aggiornamento è dedicato a diverse versioni di Workspace, come ad esempio Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade e Non profit. Il roll-out a livello globale, iniziato nelle scorse ore, dovrebbe concludersi entro due settimane.