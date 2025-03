Google Shopping include tool AI per suggerire abiti agli utenti

Mercoledì, Big G ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità di immagini AI per la sua scheda Google Shopping. Questa è progettata per aiutare gli utenti a trovare gli articoli di abbigliamento che immaginano cercandoli utilizzando le proprie parole. L'azienda sta anche espandendo i suoi strumenti di AR beauty e di prova virtuale.

La nuova funzionalità, "Vision Match", è ora disponibile nell'esperienza di ricerca su dispositivi mobili per gli utenti degli Stati Uniti. Consente agli acquirenti di descrivere un capo di abbigliamento che stanno immaginando. In seguito, l'AI suggerisce idee in base alla descrizione, insieme alle migliori corrispondenze disponibili che gli utenti possono acquistare. Per utilizzare questa funzionalità, digitare un'idea nella barra di ricerca e scorrere fino al prompt "Non riesci a trovarla? Creala". In alternativa è possibile usar il pannello di sinistra nella scheda Google Shopping e selezionare "Crea e acquista". Vision Match è disponibile per i tester come funzionalità sperimentale in Labs dal 2023.

Google Shopping: nuove funzionalità AR beauty e prova virtuale

Oltre a Google Shopping, l’azienda di Mountain View ha rivelato che sta lanciando la possibilità di utilizzare la sua funzionalità di AR beauty con più prodotti di trucco contemporaneamente. Questa settimana, gli utenti statunitensi possono provare e acquistare vari rossetti, mascara, ombretti e eyeliner di una gamma di marchi, tra cui E.L.F, Fenty, Glossier e altri. Per utilizzare la funzionalità di AR beauty, gli utenti mobili possono cercare cose come "soft glam", un look di trucco alla moda, quindi selezionare "Guarda i look su di te" e "Provalo", per indossare virtualmente ombretti neutri, fard rosato, lucidalabbra e altro ancora.

Google sta anche espandendo l’esperienza di prova virtuale, introdotta nel 2023 per consentire ai clienti di vedere come stanno i capi su diverse modelle. Ora, gli acquirenti possono visualizzare pantaloni e gonne di centinaia di marchi su modelle reali in taglie che vanno dalla XXS alla XXL. Da quando ha introdotto l'intelligenza artificiale generativa nella Ricerca nel 2023, Google ha costantemente migliorato la sua scheda Shopping con questa tecnologia. Ad esempio, l'anno scorso, la scheda includeva un riepilogo AI nella pagina dei risultati di ricerca, fornendo agli utenti informazioni chiave durante la ricerca di prodotti. Ad esempio, quando si cerca una giacca invernale, Google fornisce agli utenti suggerimenti essenziali da considerare prima di effettuare un acquisto per la stagione.