Google Sheets si rinnova con Gemini: arrivano i grafici interattivi grazie all’AI

Un'importante novità è in arrivo per gli utente di Google Workspace e per gli abbonati ad AI Ultra e AI Pro. Su Google Sheets, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale di Gemini, gli utenti possono ora creare grafici editabili in modo interattivo e personalizzabile, superando i limiti delle visualizzazioni statiche e non sincronizzate del passato.

Il lavoro di Gemini sui grafici in Google Sheets

La procedura è estremamente intuitiva: basta descrivere il tipo di grafico desiderato nel pannello laterale di Gemini. L’AI si occupa di generare automaticamente il grafico richiesto in un nuovo foglio del documento, offrendo tutte le opzioni di personalizzazione tipiche di Google Sheets. Questa novità rappresenta un importante passo avanti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la produttività degli utenti.

Alcune limitazioni

Tuttavia, esistono alcune limitazioni tecniche da considerare. I grafici generati non si aggiornano automaticamente in base ai dati di origine; rimangono invece statici rispetto alle informazioni presenti nel foglio creato dall’AI. Inoltre, per richieste particolarmente complesse, il sistema potrebbe generare immagini non modificabili, riducendo così le possibilità di interazione.

Rollout già in corso

Il rollout della funzionalità è già in corso e si prevede che venga completato nei prossimi giorni. L’accesso, dunque, come abbiamo detto ad inizio articolo è riservato agli abbonati di diversi piani di Google Workspace, tra cui Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ed Enterprise Plus. Anche gli utenti iscritti ai piani Google AI Pro e Ultra, così come coloro che utilizzano i vecchi add-on Gemini Business o Enterprise, potranno usufruire della funzione, a condizione che l’amministratore abbia attivato le opzioni di personalizzazione intelligente.

Questa implementazione non è solo un miglioramento tecnico, ma rappresenta un significativo avanzamento nella strategia di Google di integrare soluzioni di intelligenza artificiale nella propria suite di produttività. L’obiettivo è quello di semplificare e potenziare le attività quotidiane, sia in ambito aziendale che personale.