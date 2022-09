Google Search On - tutte le novità

Dulcis in fundo, grazie ai progressi della computer vision e dei modelli predittivi, il colosso di Mountain View sta reimmaginando completamente la definizione di “mappa”. Ciò significa che la sua mappa 2D si evolverà in una visione multidimensionale del mondo reale, che vi permetterà di vivere un luogo come se foste lì. Proprio come il traffico in tempo reale nella navigazione ha reso Google Maps molto più utile, ci sarà un altro cambiamento significativo nella mappatura, dando vita a informazioni utili, come il meteo e l'affollamento di un luogo, con la visualizzazione immersiva in Google Maps. Con la visualizzazione immersiva, l'utente viene aiutato a farsi un'idea di un luogo prima ancora di andarci.

Supponiamo che siate interessati a incontrare un amico in un ristorante. È possibile ingrandire il quartiere e il ristorante per farsi un'idea di come potrebbe essere alla data e all'ora in cui si intende incontrarsi, visualizzando elementi come il tempo e la presenza di persone. Fondendo le immagini avanzate del mondo con i modelli predittivi, Google può darvi un'idea di come sarà un posto domani, la prossima settimana o addirittura il mese prossimo. Questi sono stati i principali annunci al Search On, anche se Big G li ha definiti solo l'inizio di una serie di operazione mirate a trasformare i suoi prodotti per andare oltre la tradizionale casella di ricerca.