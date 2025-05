Google Search: arriva l'AI Mode per sfidare ChatGPT e Perplexity nella ricerca

La ricerca avanzata online è pronta a entrare in una nuova era grazie al lancio di Google AI Mode, una modalità innovativa che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Questa funzione rappresenta un significativo passo avanti nell’esperienza utente, ponendosi come una diretta sfida a strumenti consolidati come ChatGPT di OpenAI e altre soluzioni emergenti.

Disponibile inizialmente negli Stati Uniti attraverso il programma Labs, Google AI Mode si integra perfettamente nella homepage di Google, accanto alle tradizionali sezioni Immagini, Video e Shopping. A differenza della classica lista di link blu, questa modalità offre risposte strutturate in punti chiave, arricchite da pannelli laterali che includono riferimenti alle fonti. L’approccio si avvicina molto a quello conversazionale già visto in ChatGPT e in altri strumenti basati sull’AI.

Gemini alla base di questa nuova funzione

Secondo Robby Stein, vicepresidente del prodotto Google Search, questa funzione è progettata per affrontare domande complesse, fornendo risposte articolate e aprendo la strada a conversazioni più approfondite. L’integrazione di input vocali e il supporto al caricamento di immagini rendono il sistema ancora più versatile e accessibile a un pubblico eterogeneo.

Alla base di questa rivoluzione tecnologica c’è Gemini, che combina le sue capacità con il motore di ricerca e il knowledge graph di Google. Questa sinergia permette di gestire richieste complesse, che spaziano dalla pianificazione di viaggi alle previsioni meteo, sfruttando 25 anni di esperienza nella costruzione di sistemi informativi avanzati.

Le preoccupazioni degli editori

Tuttavia, il lancio di Google AI Mode non è privo di controversie. Gli editori online, infatti, temono un drastico calo del traffico verso i loro siti, causato dalla diminuzione di click sui tradizionali link blu. Mentre le attuali panoramiche AI di Google appaiono sopra i risultati standard, questa nuova modalità rappresenta un ulteriore passo verso un’interazione più naturale e intuitiva con gli utenti.

Posizionando Google AI Mode direttamente sulla homepage, l’azienda sfrutta la sua posizione dominante come motore di ricerca predefinito per milioni di utenti. Questo approccio strategico potrebbe consolidare ulteriormente la leadership di Google nel settore, pur sollevando questioni relative alla trasparenza e alla concorrenza.