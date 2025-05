Google rivoluziona la ricerca con Live per AI Mode in Google Lens

Google ridefinisce l'esperienza di ricerca online con il lancio di Live per AI Mode, una funzione innovativa che promette di trasformare il modo in cui interagiamo con le informazioni digitali. Integrata in Google Lens, questa tecnologia sperimentale punta a rendere le interazioni tra utenti e intelligenza artificiale più fluide e personalizzate, combinando avanzate capacità multimodali con un'interfaccia vocale intuitiva.

L'annuncio, emerso dall'analisi del codice beta dell'app Google (versione 16.17), evidenzia un approccio rivoluzionario: gli utenti potranno avviare conversazioni vocali dirette con l'AI, formulando richieste in modo naturale e ricevendo risposte immediate. Questa funzione non si limita alla sola interazione vocale; include anche notifiche di controllo, la condivisione dello schermo e della fotocamera, oltre a trascrizioni delle conversazioni corredate da link utili.

Il cuore di Live per AI Mode risiede nella sua capacità di offrire un'interazione multimodale, unendo testo, voce e immagini in un'unica esperienza integrata. Ad esempio, la funzione consente di utilizzare la fotocamera per catturare immagini e ottenere informazioni correlate in tempo reale, migliorando significativamente le capacità già avanzate di Google Lens.

Le differenze con Gemini Live

Questa novità si distingue nettamente dal progetto Gemini Live, anch'esso sviluppato da Google, ma focalizzato sull'assistenza personale. Live per AI Mode, invece, si concentra esclusivamente sull'ottimizzazione della ricerca, proponendo un'esperienza più immediata e interattiva. Sebbene ancora in fase sperimentale, Google ha dichiarato il suo impegno a perfezionare la funzione, sottolineando che potrebbero verificarsi errori iniziali.

L'introduzione di questa tecnologia rafforza ulteriormente la posizione di Google nel panorama competitivo dei motori di ricerca e delle tecnologie AI. Con la crescente domanda di soluzioni intelligenti e personalizzate, Live per AI Mode rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un pubblico sempre più esigente. Inoltre, questa innovazione apre nuove opportunità per sviluppatori e aziende, offrendo un accesso semplificato e avanzato alle informazioni.

Tra le caratteristiche più apprezzabili vi è la possibilità di effettuare ricerche vocali, una funzione che promette di semplificare l'accesso alle informazioni anche in situazioni di mobilità o multitasking. La condivisione dello schermo, un'altra funzionalità chiave, consente di collaborare in tempo reale, migliorando la produttività e l'efficienza in ambiti sia personali che professionali.