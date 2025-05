Google rivoluziona Chrome: nuove funzionalità per Android e desktop

Google Chrome si evolve ancora una volta, introducendo una serie di innovazioni che migliorano l'accessibilità e l'esperienza utente. Grazie a un nuovo aggiornamento, gli utenti potranno beneficiare di funzionalità avanzate che sfruttano l'intelligenza artificiale per rendere la navigazione più intuitiva e inclusiva, sia su dispositivi Android che desktop.

Aggiornamento Chrome: zoom del testo

Una delle novità più interessanti riguarda lo zoom del testo, una funzione che consente di ingrandire esclusivamente il testo senza alterare il layout della pagina. Questo supera i limiti del precedente sistema, che ingrandiva l'intera pagina causando spesso problemi di navigazione. Il controllo dello zoom è semplice e intuitivo: uno slider, accessibile dal menu principale, permette di personalizzare la dimensione del testo per singole pagine o per tutti i siti, garantendo un'esperienza di lettura più confortevole.

Aggiornamento Chrome: novità per la gestione dei PDF

Per gli utenti desktop, l'introduzione della tecnologia OCR PDF rappresenta un significativo passo avanti. Grazie a questa funzione, Google Chrome è ora in grado di identificare automaticamente i PDF scansionati, consentendo agli utenti di evidenziare, copiare e cercare testo all'interno dei documenti. Questa innovazione non solo migliora la gestione dei file digitali, ma offre anche una soluzione pratica per chi lavora frequentemente con documenti scansionati, semplificando operazioni che prima richiedevano software aggiuntivi.

Aggiornamento Chrome: Gemini e TalkBack

Sul fronte mobile, il nuovo aggiornamento integra la tecnologia Gemini con TalkBack Android, aprendo nuove possibilità per gli utenti con disabilità visive. Questa combinazione utilizza l'intelligenza artificiale per descrivere dettagliatamente le immagini visualizzate, offrendo anche la possibilità di porre domande specifiche sugli elementi visivi. Ad esempio, è possibile chiedere informazioni su colori, materiali o oggetti presenti in un'immagine, rendendo l'esperienza visiva più accessibile e interattiva.

Aggiornamento Chrome: Expressive Captions

Un'altra innovazione degna di nota sono le Expressive Captions, un sistema avanzato di sottotitoli in tempo reale che non solo trascrive le parole pronunciate, ma riproduce anche l'intonazione e l'enfasi del parlato. Questa tecnologia, supportata dall'intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere suoni ambientali come fischi o colpi di tosse, offrendo un livello di dettaglio senza precedenti. Al momento, questa funzione è disponibile solo in lingua inglese e in alcuni paesi selezionati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, e richiede Android 15 o versioni successive per funzionare.

Con questo aggiornamento, Google dimostra ancora una volta il suo impegno nel rendere la tecnologia più inclusiva e accessibile. Le nuove funzionalità non solo rispondono alle esigenze di un'utenza sempre più diversificata, ma sfruttano anche le potenzialità dell'intelligenza artificiale per migliorare l'interazione con i contenuti digitali.