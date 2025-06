Google rilancia Ask Photos: il motore di ricerca AI per le immagini

Google ha rilanciato una delle sue funzionalità più innovative per la gestione delle immagini: Ask Photos, uno strumento integrato in Google Photos e potenziato dai modelli Gemini AI. Questo aggiornamento promette di cambiare la ricerca immagini, offrendo un'esperienza più intuitiva e risultati immediati grazie alle capacità avanzate dell'intelligenza artificiale.

Ask Photos torna dopo la sospensione

Dopo una sospensione temporanea per miglioramenti tecnici, Ask Photos torna ora disponibile per un numero crescente di utenti negli Stati Uniti. Questa nuova versione rappresenta un significativo passo avanti nell'interazione con le collezioni fotografiche digitali. Gli utenti possono formulare richieste complesse, come ad esempio “mostrami le foto dell'ultimo compleanno in spiaggia” o “trova immagini dei bambini che giocano con il cane”, ottenendo risultati pertinenti grazie all'elaborazione contestuale dell'AI.

Miglioramenti in base ai feedback

Durante la fase di test iniziale, il team di Google Photos ha raccolto feedback preziosi, che hanno portato a miglioramenti significativi. Il motore di ricerca è stato ottimizzato per garantire maggiore rapidità e precisione, con risposte istantanee per query semplici e un'elaborazione avanzata per richieste più complesse. Questo dimostra l'impegno di Google nel migliorare continuamente i propri strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Nuovo rollout

La distribuzione iniziale di Ask Photos è stata limitata a un gruppo selezionato di beta tester, ma ora si sta espandendo a una fascia più ampia di utenti idonei negli Stati Uniti. Questo passaggio sottolinea l'importanza strategica di Google nell'integrare tecnologie avanzate come Gemini AI nei suoi prodotti di consumo, migliorando l'accessibilità e l'efficacia delle soluzioni tecnologiche offerte.

Il percorso di sviluppo non è stato privo di sfide. In passato, sono stati segnalati problemi di latenza, qualità e usabilità, ma queste criticità sembrano ora superate e vedremo quale sarà la reazione degli utenti. La decisione di ampliare la disponibilità della funzione testimonia la fiducia dell'azienda nei miglioramenti apportati.