Google Ricerca: arriva funzionalità per studiare l’inglese

Big G annuncia una nuova funzionalità in Google Ricerca, che aiuterà gli utenti ad esercitarsi e migliorare le proprie competenze linguistiche, proprio come avviene con app in stile Duolingo. Per creare un'esperienza di pratica orale che sia efficace e motivante per gli utenti l’azienda di Mountain View esperti pedagogici ESL/EFL. Come riportato in un post sul blog dell’azienda a firma di Christian Plagemann e Katya Cox, rispettivamente direttore e Product Manager di Google Research: “Google Ricerca è già uno strumento prezioso per gli studenti di lingue, poiché fornisce traduzioni, definizioni e altre risorse per migliorare il vocabolario. Ora, gli studenti che traducono da o verso l'inglese sui loro telefoni Android troveranno una nuova esperienza pratica di lingua inglese con feedback personalizzato”.

Come funziona lo studio delle lingue su Google Ricerca

Google Ricerca mostrerà agli utenti alcuni esempi di frasi con casi di vita reale. Gli studenti dovranno poi formulare le proprie risposte vocali utilizzando la parola del vocabolario che viene fornita. Ogni sessione di studio ha una durata di 3-5 minuti. Infine, gli utenti potranno anche impostare dei promemoria giornalieri per continuare le proprie sessioni di studio. Ciò permetterà loro di esercitarsi ovunque e al proprio ritmo, con la stessa formula di app simili, come Duolingo, Babbel o Busuu. Si tratta di un’esperienza che fornisce un feedback semantico, che indica se la risposta fornita dall’utente era rilevante e comprensibile per un ipotetico interlocutore. Inoltre, Google dà anche ulteriori suggerimenti concreti su modi alternativi di rispondere, con vari livelli di complessità linguistica, e segnala le aree in cui la grammatica può essere migliorata. Inoltre, toccando una parola all’interno della frase, verrà mostrato il suo significato.

L’azienda di Mountain View lancerà la nuova funzione di Google Ricerca nei prossimi giorni. I primi “studenti” coinvolti saranno gli utenti Android di Argentina, Colombia, Indonesia, Messico e Venezuela. Big G ha comunque dichiarato che nei prossimi mesi questa funzionalità verrà rilasciata anche in altri paesi del mondo