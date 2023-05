Google: pubblicità con IA nel motore di ricerca

Durante la conferenza Google I/O 2023 è stata mostrata la Search Generative Experience (SGE). Si tratta di una nuova esperienza di ricerca che avviene mediante una conversione. A tal proposito, "big G" ha spiegato come verranno integrata le inserzioni pubblicitarie all’interno di Google Ads.

Google: inserzioni con intelligenza artificiale

Stando a quanto riferito, gli inserzionisti potranno sfruttare l’intelligenza artificiale per produrre pubblicità correlate all’argomento che viene trattato da una pagina Web, andando a indicare preventivamente informazioni utili, come link alla pagina, keyword, titolo, descrizione e immagini relative alla campagna.

Il tool ACA (Automatically Created Assets) verrà potenziato allo scopo. Per fare un esempio concreto, se viene cercata una cura per la pelle sensibile, l’IA sfrutterà il contenuto della pagina di arrivo e le inserzioni esistenti per creare un titolo più rilevante. Ciò consentirà di incrementare la visibilità nei risultati.

Inoltre, nei mesi a venire si potranno generare inserzioni per Search e Shopping direttamente integrate all’interno dello snapshot IA e saranno avviati i test per nuovi formati consoni alla Search Generative Experience che sfruttano l'intelligenza artificiale generativa per creare inserzioni rilevanti a seconda della ricerca delle informazioni di viaggio.

Considerando il fatto che i risultati sponsorizzati potrebbero venire facilmente confusi con quelli organici, Google ha dichiarato che per evitare ogni eventuale fraintendimento provvederà ad evidenziare a chiare lettere la cosa, adoperando apposite etichette.

Un altro dato da considerare, ma in merito al quale attualmente non si hanno ancora maggiori dettagli, è che le inserzioni generate dall’intelligenza artificiale potrebbero creare delle difficoltà alle soluzioni adblock.