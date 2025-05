Google presenta Flow: l'AI per la creazione di clip video con semplici istruzioni testuali

Durante l'evento I/O 2025, Google ha svelato una serie di strumenti innovativi, tra cui spicca Google Flow, una piattaforma avanzata che permette di generare clip video di otto secondi a partire da semplici istruzioni testuali o combinando immagini caricate dagli utenti con descrizioni dettagliate. Questa funzionalità, definita "ingredients-to-video", rappresenta un passo avanti significativo nella visualizzazione rapida di concetti creativi.

Secondo Thomas Ilijic di Google Labs, Google Flow non intende sostituire la produzione cinematografica tradizionale, ma piuttosto supportare la fase di ideazione e visualizzazione, rendendosi particolarmente utile nella creazione di storyboard dinamici. Questo strumento offre ai professionisti del settore nuove opportunità creative, facilitando il processo di trasformazione delle idee in contenuti visivi.

Google Flow: a questo si affiancano Veo 3 e Imagen 4

Accanto a Flow, Google ha presentato Veo 3, un'evoluzione del suo precedente modello di generazione video. Veo 3 introduce miglioramenti significativi nella qualità delle clip, nella comprensione di prompt complessi e nell'integrazione audio-video, inclusi dialoghi generati autonomamente. Questo aggiornamento mira a soddisfare le esigenze sempre più sofisticate dei creator, offrendo una maggiore flessibilità e precisione nella produzione di contenuti audiovisivi.

Il trittico di innovazioni si completa con Imagen 4, una piattaforma progettata per la creazione di immagini statiche di alta qualità. Imagen 4 supporta diversi formati e include la capacità di generare testo leggibile all'interno delle immagini, una funzione particolarmente utile per progetti che richiedono un'integrazione visiva tra testo e grafica. Questa tecnologia si distingue per la sua capacità di migliorare la qualità visiva e la personalizzazione dei contenuti.

Google Flow: attualmente disponibile negli Stati Uniti

Attualmente, Google Flow è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. Il piano Pro consente fino a 100 generazioni mensili, mentre il piano Ultra offre, oltre a un numero maggiore di generazioni, l'accesso anticipato a Veo 3. Questa strategia di distribuzione graduale mira a garantire un'implementazione controllata e a raccogliere feedback preziosi dagli utenti per ulteriori miglioramenti.