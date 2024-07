Google potrebbe migliorare la navigazione in incognito su Android

Il procedimento per passare alla navigazione in incognito sull'attuale versione stabile dell'app Google è un po' “lungo”. È infatti necessario toccare la propria immagine del profilo e poi toccare il pulsante "Nuova scheda di navigazione in incognito di Chrome". Tuttavia, sembra che Google potrebbe rendere più semplice per gli utenti l'accesso alla scheda di navigazione in incognito nell'app Google. Come riportato dal sito Android Authority (tramite il code sleuth Assemble Debug), l'ultima versione beta dell'app Google include un pulsante di navigazione in incognito dedicato direttamente nella barra di ricerca. Il nuovo pulsante di navigazione in incognito appare non appena si inizia a digitare il testo nella barra di ricerca. Questa funzionalità è stata individuata nell'ultima versione beta dell'app Google 15.26.34.29.arm64. Secondo Android Authority, tale funzionalità avrebbe reso più conveniente la navigazione privata in incognito all'interno dell'app Google.

Google: l’app per Android modificherà anche l’aspetto delle schede

Questo non è l'unico cambiamento scoperto nell'ultima versione beta dell'app Google. L’azienda sta anche cercando di rendere più semplice l'aspetto delle schede nella parte inferiore dello schermo. Secondo quanto riferito, Google vuole raggiungere questo obiettivo rimuovendo il testo dalle schede situate nella barra in basso. Ciò significa che gli utenti non vedranno più testo come ad esempio “Home”, “Cerca” o “Salvato” sotto le icone delle schede nella barra in basso. Anche se le schede in basso sembrano più pulite e si adattano alla semplice interfaccia utente che Big G vuole ottenere, non è chiaro se questa funzionalità arriverà presto al pubblico.

Sebbene si tratti di funzionalità abbastanza interessanti, che potrebbero migliorare l’esperienza degli utenti, non è chiaro se queste verranno effettivamente raggiungere la versione stabile dell’app. Ciò dipende soprattutto dall’azienda e dai feedback ricevuti dagli utenti Beta. Per sapere se e quando queste funzionalità arriveranno sull’app Google per Android, bisognerà quindi attendere i prossimi mesi.