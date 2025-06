Google potenzia Google AI Pro con Veo 3 Fast: tre video al giorno per gli utenti Pro

Google ha cambiato l'accesso alla sua avanzata tecnologia di generazione video, offrendo agli utenti nuove opportunità attraverso il piano di abbonamento Google AI Pro. Questa iniziativa segna un significativo passo avanti nella democratizzazione degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, precedentemente riservati a un pubblico ristretto a causa dei costi elevati.

Disponibilità per Google AI Pro

Con un costo mensile di 21,99 euro, gli abbonati possono ora accedere al potente generatore video Veo 3 Fast, un’opzione precedentemente disponibile solo per gli utenti del piano Ultra da 250 dollari al mese. L’annuncio, presentato da Josh Woodward, vicepresidente di Google Labs e Gemini, segna una svolta nell’offerta di strumenti avanzati a un pubblico più ampio. La nuova formula consente di creare fino a tre video al giorno direttamente dall’app Gemini, superando di gran lunga il limite precedente di 10 video una tantum. Questo miglioramento non si limita alla quantità: anche la qualità dei sottotitoli è stata ottimizzata, un vantaggio cruciale per i creatori di contenuti.

Veo 3 Fast tramite Flow

Gli utenti del piano Pro possono inoltre sfruttare Veo 3 Fast tramite Flow, lo strumento di filmmaking basato su intelligenza artificiale sviluppato da Google. In questo caso, ogni video generato consuma 20 crediti sui 1.000 mensili inclusi nell’abbonamento. Per chi desidera preservare i propri crediti, rimane disponibile la versione precedente, Veo 2, che offre una qualità inferiore e non supporta l’audio generato.

Piano Ultra integrato con Pixel 9

Il piano Ultra, d’altra parte, continua a garantire un accesso illimitato a Veo 3, mantenendo un’offerta premium per gli utenti con esigenze più elevate. Un ulteriore vantaggio per i nuovi acquirenti della serie Google Pixel 9 è rappresentato dall’inclusione di un anno gratuito di abbonamento a Google AI Pro, che consente di esplorare tutte le funzionalità avanzate della piattaforma. Oltre a Veo 3 Fast, l’abbonamento comprende strumenti come Gemini 2.5 Pro, Whisk, un utilizzo esteso di NotebookLM e 2TB di spazio di archiviazione.

L'impegno di Google

Questo aggiornamento riflette l’impegno di Google nel rendere le tecnologie di intelligenza artificiale più accessibili, riducendo le barriere economiche e migliorando l’esperienza utente. L’ottimizzazione tecnica di Veo 3 Fast, ora in grado di elaborare contenuti a velocità doppia, testimonia la volontà dell’azienda di offrire strumenti sempre più performanti e user-friendly. Per ulteriori dettagli sulle nuove funzionalità, gli utenti possono consultare l’app Gemini app o il portale ufficiale, dove sono disponibili supporto tecnico e tutorial dettagliati.