Google potenzia Gemini su Android: novità estetiche e finalmente la ricerca nelle chat

L’universo dell’assistente AI di Google si arricchisce di nuove funzionalità pensate per migliorare la quotidianità degli utenti che utilizzano dispositivi Android. La ricerca nelle chat sbarca su mobile, portando con sé un’ondata di novità che coinvolgono sia la struttura dell’app sia la sua estetica. Con il nuovo aggiornamento (versione 16.26), il colosso di Mountain View compie un ulteriore passo verso l’integrazione e la coerenza tra le sue piattaforme, consolidando l’identità di Gemini e la sua posizione nell’ecosistema digitale.

Finalmente su Android

Dopo aver debuttato su web e iOS, la funzione di ricerca nelle chat arriva ora anche su Android, il sistema operativo mobile più diffuso al mondo. Questa nuova possibilità consente agli utenti di individuare rapidamente informazioni, link o frammenti di conversazione senza la necessità di scorrere manualmente l’intera cronologia delle chat.

L’accesso avviene tramite un apposito campo, denominato “Cerca nelle chat”, inserito all’interno del rinnovato menu laterale dell’applicazione. L’aggiornamento viene distribuito progressivamente tramite attivazione lato server, pertanto potrebbe non essere immediatamente disponibile su tutti i dispositivi, ma rappresenta senza dubbio un cambiamento destinato a migliorare sensibilmente l’esperienza utente.

Una nuova navigazione all'interno dell'app

Il nuovo menu laterale non si limita a introdurre la funzione di ricerca, ma ridefinisce la navigazione all’interno dell’app. Questa scelta progettuale mira a rendere l’interfaccia più ordinata, pulita e in linea con la versione web, agevolando l’accesso alle principali funzionalità di Gemini. La coerenza visiva e funzionale tra le diverse piattaforme è uno degli obiettivi principali perseguiti da Google in questa fase di evoluzione dell’assistente AI.

Cambiamenti estetici

A livello estetico, l’aggiornamento porta con sé una serie di interventi che puntano a rafforzare l’identità visiva di Gemini e a rendere l’interazione più piacevole e intuitiva. Spicca, tra tutte, la nuova animazione glow, che abbandona la precedente sfumatura blu-viola per adottare i quattro colori iconici di Google: rosso, giallo, verde e blu. Questa animazione, che si attiva come overlay ogni volta che si richiama l’assistente, rappresenta un segno distintivo che contribuisce a consolidare il brand e a rendere immediatamente riconoscibile l’esperienza d’uso.

Anello colorato

Un altro elemento grafico di rilievo introdotto con l’aggiornamento è l’anello colorato che appare quando l’intelligenza artificiale sta elaborando una risposta. Questo indicatore visivo, insieme al saluto “Ciao” in blu, contribuisce a uniformare l’esperienza tra web e dispositivi mobili, offrendo agli utenti segnali chiari e immediati sullo stato delle interazioni con Gemini. La presenza di questi dettagli grafici, oltre a migliorare l’aspetto estetico dell’app, rende l’esperienza utente più fluida e coinvolgente.