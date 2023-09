Google Podcasts: nel 2024 l'app migrerà su YouTube Music

Dopo quasi 6 anni dal lancio ufficiale (2018), Google annuncia la chiusura dell’app Google Podcasts. In un post sul proprio blog ufficiale, l’azienda di Mountain View ha dichiarato che nel 2024 la piattaforma verrà integrata su YouTube Music. “Nell'ambito di questo processo – ha sottolineato il team di YouTube nel proprio post - aiuteremo gli utenti di Google Podcasts a passare ai Podcast su YouTube Music. Ciò corrisponde a ciò che stanno già facendo ascoltatori e podcaster: secondo Edison, circa il 23% degli utenti settimanali di podcast negli Stati Uniti afferma che YouTube è il servizio utilizzato più frequentemente, contro solo il 4% per Google Podcasts”.

Google Podcasts: passare a YouTube Music per competere con Spotify e Amazon Music

Google ha deciso di investire molto nell’esperienza podcast su YouTube Music, per rendere questa app un punto di riferimento per tutti gli appassionati di podcast. L’azienda vorrebbe infatti includere funzionalità incentrate sulla scoperta, sulla community e sul l’utilizzo di podcast audio e video (cosa che sta facendo anche Spotify). Per semplificare il passaggio a YouTube Music, Big G offrirà agli utenti Google Podcasts uno tool di migrazione. Inoltre è prevista anche la possibilità di aggiungere feed RSS di podcast alla loro libreria YouTube Music. Google non ha ancora rilasciato questi strumenti in via ufficiale, ma il rilascio è previsto entro i prossimi mesi.

Google dovrebbe permettere agli utenti che non desiderano passare a YouTube Music di scaricare un file OPML delle proprie iscrizioni ai programmi da Google Podcasts. Questo può essere poi caricato su qualsiasi app che supporti questi file. L’obiettivo di Google è quello di rendere YouTube Music un valido competitor di Spotify, Amazon Music e Apple Music. Tuttavia, ciò non avverrà in tempi brevi. “Sappiamo che questa transizione richiederà tempo – ha concluso YouTube nella sua nota - ma questi sforzi ci consentiranno di creare un prodotto straordinario e un'unica destinazione che premia creatori e artisti e offra ai fan la migliore esperienza Podcast. Per ora non cambierà nulla e i fan continueranno ad avere accesso a YouTube, YouTube Music e Google Podcasts. Ci impegniamo a essere trasparenti nel comunicare i cambiamenti futuri con i nostri utenti e podcaster e avremo molto altro da condividere su questo processo nei prossimi mesi”.