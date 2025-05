Google Play Store: in arrivo una nuova funzionalità AI integrata con Gemini

Google Play si evolve con una nuova e innovativa funzionalità basata sull'intelligenza artificiale. "Ask Play about this app", supportata da Gemini AI, è una funzione che consente agli utenti di ottenere informazioni dettagliate sulle applicazioni presenti nello store semplicemente ponendo domande dirette. Disponibile a partire dalla versione 46.1.39-31 del Play Store, questa integrazione si colloca strategicamente sotto il pulsante "Installa" nelle app compatibili, offrendo un'esperienza utente più fluida e personalizzata.

Domande specifiche

Gli utenti possono digitare domande specifiche, come "Come si usa questa app?" oppure scegliere tra una serie di domande predefinite proposte dal sistema. Questo approccio mira a ridurre la necessità di cercare informazioni su forum o tutorial online, fornendo risposte immediate direttamente all'interno dell'interfaccia dello store. Tuttavia, è importante notare che le risposte, essendo generate automaticamente, potrebbero contenere imprecisioni, in particolare per dettagli come i costi degli abbonamenti.

Domande frequenti

Un altro elemento chiave è l'inclusione di domande frequenti predefinite, che permettono agli utenti di ottenere rapidamente risposte alle curiosità più comuni. Questo aspetto si rivela particolarmente utile per i neofiti o per coloro che desiderano esplorare le potenzialità di un'applicazione in modo semplice e immediato.

App compatibili in crescita

Nonostante il potenziale della nuova funzionalità AI, la copertura del servizio è attualmente limitata. Alcune applicazioni, incluse quelle sviluppate dalla stessa Google come YouTube e Google Search, non supportano ancora questa opzione. Tuttavia, il numero di app compatibili è in costante crescita, con l'obiettivo di espandere progressivamente l'accesso a questa tecnologia.

Un passo in avanti nell'interazione tra utenti e app

La nuova funzionalità rappresenta un passo avanti significativo nell'interazione tra utenti e applicazioni. Non solo migliora l'accessibilità alle informazioni, ma stabilisce anche un nuovo standard per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei servizi digitali. Questa iniziativa riflette la strategia di Google di potenziare i propri servizi attraverso soluzioni pratiche e innovative, con l'obiettivo di offrire un'esperienza sempre più personalizzata e dinamica.