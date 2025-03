Google Play: nuova funzione "pausa" rende sideloading più sicuro

Il processo di sideload delle applicazioni su Android si è evoluto molto nel tempo, offrendo agli utenti un migliore controllo e sicurezza sulle installazioni. Nelle vecchie versioni di Android, gli utenti avevano un'impostazione "Origini sconosciute", che deve essere abilitata per il sideload delle applicazioni. Tuttavia, questa impostazione forniva un'autorizzazione generale per installare qualsiasi app sul dispositivo. Questo scenario era spesso seguito da un'app che tentava di installare un'altra app. Per mitigare tali rischi per la sicurezza, le versioni più recenti di Android hanno introdotto un sistema di autorizzazioni per app. Ciò significa che un utente può concedere l'autorizzazione a uno specifico file manager o browser per installare app. Inoltre, Google Play ha aggiunto un altro livello di sicurezza con la sua funzionalità Play Protect.

Sebbene Google Play Protect abbia aiutato a scansionare e bloccare app dannose, a volte ha interferito con l'installazione di app di terze parti da parte degli utenti. Per procedere con il sideloading di APK di applicazioni di terze parti, gli utenti sono stati costretti a disattivare completamente Play Protect. In alcuni casi, dimenticare di riattivare Play Protect potrebbe compromettere la sicurezza a lungo termine. Per superare questo problema e rendere il sideloading più semplice e sicuro, la nuova funzionalità del Google Play consentirà presto agli utenti di mettere temporaneamente in pausa Play Protect.

Google Play: quando Play Protect è in pausa non effettuerà scansioni delle app

Questa nuova funzionalità è stata testata da Android Authority nell'ultima versione di Google Play (versione 42.2.19-31). Quando un utente desidera disattivare Play Protect, la piattaforma mostrerà un pop-up, chiedendo di mettere in pausa Play Protect invece di disattivarlo. Quando Play Protect è in pausa, Play Store non eseguirà la scansione delle app, ad eccezione di quella relativa ai malware. È interessante notare che Play Protect si riattiverà automaticamente il giorno successivo. Questa breve finestra dovrebbe essere sufficiente per installare app di terze parti. Questa funzionalità sembra essere simile a quella presente in Windows Defender di Microsoft. Infine, Play Protect visualizza un messaggio precauzionale che afferma: "Le richieste di mettere in pausa o disattivare Play Protect potrebbero essere una truffa". Per coloro che preferiscono il sideloading frequente delle app, questa nuova funzionalità potrebbe tornare molto utile per installare APK e proteggere il dispositivo.