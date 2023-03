Google Pixel Watch: su Amazon il prezzo continua a scendere (390€)

Diamo il benvenuto, finalmente, a Google Pixel Watch su Amazon. Dopo il debutto di ieri a 398 euro, il prezzo del primo smartwatch di Google continua a scendere, arrivando a 390 euro. Per design e qualità costruttiva, impossibile trovare di meglio nel panorama degli smartwatch con a bordo il sistema operativo Wear OS, sviluppato da Google appositamente per gli indossabili.

Google Pixel Watch: il prezzo scende a 390 euro su Amazon

Un software completo e veloce, un design da primo della classe, monitoraggio eccellente delle attività fitness: sono questi i tratti distintivi del Google Pixel Watch, pronto a spiccare il volo anche in Italia grazie alla disponibilità su Amazon. Uno dei principali punti di forza del primo smartwatch progettato da Google è proprio il design, con la sensazione netta di indossare al polso un orologio moderno ed elegante, con il display OLED a forma circolare da 1,2 pollici. C'è poi Wear OS nella versione 3.5 in forma "pura", senza cioè la personalizzazione di One UI a cui i Galaxy Watch di Samsung ci hanno abituati. E non manca ovviamente il meglio che Google può offrire in campo mobile, da Wallet per i pagamenti a Google Assistant, passando per Google Maps.

Se stavi aspettando l'uscita del Pixel Watch di Google su Amazon, quel giorno è finalmente arrivato. E dopo aver rotto il ghiaccio nella giornata di ieri, oggi lo puoi acquistare a un prezzo ancora più conveniente. Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon per risparmiare 18 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

