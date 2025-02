Google Pixel ottiene toolbar per la digitazione vocale di Gboard

Dopo l'introduzione sul Pixel Tablet l'anno scorso, la barra degli strumenti di digitazione vocale dell'Assistente Gboard è ora disponibile sui telefoni Google Pixel. Questa toolbar è disponibile anche sui telefoni non Pixel, come i dispositivi Samsung. Tuttavia, si tratta della normale esperienza di digitazione vocale e non la versione "Assistente" esclusiva dei dispositivi Google. Come rivelato da Android Authority, l'avvio della digitazione vocale dell'Assistente sui telefoni Pixel mostrerà un nuovo pulsante "toolbar" (due frecce rivolte verso il basso) accanto al microfono. Ciò sostituirà la tastiera completa con una barra a forma di pillola che consente di dettare il testo, mostrando una parte maggiore dello schermo.

Google Pixel: le impostazioni della nuova toolbar

La nuova barra dell’Assistente GBoard di Google Pixel continuerà a mostrare il microfono sulla destra con un tasto di cancellazione accanto. Un pulsante hamburger a sinistra consente di accedere a: Impostazioni, Mostra comandi vocali, Mostra appunti, Mostra traduzione, Mostra emoji, Passa alla barra degli strumenti verticale e Feedback. Un pulsante per riportare la tastiera e il prompt "Parla ora" o "In pausa" completano questa interfaccia utente. Gli utenti possono spostare questa barra sul lato dello schermo come una pillola verticale se vuoi più spazio. In particolare, questa barra degli strumenti è persistente e rimane attiva quando l’utente apre un campo di testo e si disattiva quando si ritorna manualmente la tastiera.

Come accennato, la barra degli strumenti per la digitazione vocale dell'Assistente ha iniziato ad apparire per i possessori di Pixel Tablet lo scorso gennaio. Big G l'ha annunciata ufficialmente con il Feature Drop di marzo 2024: "...ottimizzare lo spazio sullo schermo e semplificare il multitasking". A partire dalle scorse ore e con l'ultima beta di Gboard (versione 15.0), i possessori di telefoni Google Pixel stanno ora vedendo la barra degli strumenti per la digitazione vocale dell'Assistente. Questa non è ancora disponibile a livello globale, potrebbe già essere visibile agli utenti già dai prossimi giorni.