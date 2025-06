Google Pixel: nella configurazione iniziale sarà possibile attivare delle funzioni contro le truffe telefoniche

La nuova versione dell’app Google Telefono introduce nuove funzionalità avanzate di sicurezza che saranno disponibili per i dispositivi Google Pixel. Tra le principali innovazioni troviamo il rilevamento truffe, il filtro chiamate e la protezione antispam, strumenti che promettono di migliorare significativamente l’esperienza utente, garantendo una protezione immediata sin dalla configurazione iniziale dello smartphone.

Con questo aggiornamento, Google punta a rafforzare ulteriormente l’ecosistema di sicurezza dei suoi dispositivi. L’integrazione di queste funzionalità direttamente nella procedura di setup iniziale consentirà agli utenti di beneficiare di una protezione avanzata contro le minacce telefoniche fin dal primo utilizzo. L’analisi del codice della versione 181.0 beta dell’app, condotta dall’insider AssembleDebug, ha confermato la presenza di queste novità, identificate con i nomi in codice “joyball”, “dobby” e “sharpie”. Si tratta di una serie di funzioni rivolte a difendersi dalle costanti truffe online e telefoniche.

Innovazione e sicurezza al centro della strategia Google

La decisione di integrare strumenti di difesa basati sull’intelligenza artificiale dimostra l’impegno di Google nel rendere i propri dispositivi più sicuri e all’avanguardia. Nello specifico, “dobby” si riferisce al filtro chiamate e alla protezione antispam, mentre “sharpie” è associato al rilevamento truffe. Queste tecnologie sono progettate per analizzare e bloccare automaticamente le chiamate indesiderate, proteggendo gli utenti da potenziali frodi o fastidi.

Queste funzionalità verranno presentate agli utenti durante il processo di configurazione del dispositivo. Grazie a questa innovazione, gli utenti dei dispositivi Google Pixel potranno godere di un pacchetto completo di protezione, mentre gli altri smartphone Android continueranno a offrire solo la funzione ID chiamante e spam.

Privilegi esclusivi per gli utenti Pixel

Per accedere a queste innovazioni, gli utenti possono aggiornare l’app Google Telefono tramite il Google Play Store o iscriversi al Programma Beta. In alternativa, è possibile scaricare i file APK dal portale APK Mirror. Questa flessibilità garantisce che gli utenti possano sperimentare le nuove funzionalità in modo rapido e semplice.