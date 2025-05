Google Pixel: le principali novità dell'aggiornamento di maggio 2025

Con il nuovo aggiornamento di Android 15, Google ha portato significativi miglioramenti ai suoi dispositivi Pixel, consolidando il proprio impegno verso la sicurezza e le prestazioni. Questo aggiornamento introduce non solo correzioni tecniche ma anche nuove misure di sicurezza, ponendo un freno definitivo al ritorno a versioni precedenti del sistema operativo grazie alla tecnologia anti rollback.

Come consuetudine, l’aggiornamento è distribuito gradualmente su tutti i dispositivi compatibili, inclusi Pixel 6, Pixel 8 e i più recenti Pixel 9 e 9 Pro, oltre a Pixel Tablet e Fold. Gli utenti possono controllare manualmente la disponibilità seguendo il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

Novità tecniche e patch di sicurezza

Dal punto di vista tecnico, l’aggiornamento risolve problematiche rilevanti come la connessione instabile via Bluetooth con alcuni smartwatch, la qualità audio degradata durante le registrazioni in determinate applicazioni e errori nella visualizzazione delle lingue secondarie nei quick settings. Questi miglioramenti rendono l’esperienza d’uso più fluida e senza intoppi.

Il vero cuore dell’aggiornamento, tuttavia, risiede nelle patch di sicurezza. Google ha introdotto oltre venticinque patch per rafforzare la protezione dei suoi servizi e dell’ecosistema Android. Tra queste, spicca la correzione della vulnerabilità zero-day CVE-2025-27363, che poteva essere sfruttata per attacchi mirati. Con queste implementazioni, l’azienda di Mountain View dimostra un impegno costante nel mantenere elevati standard di sicurezza per i suoi utenti.

Misure anti rollback

Un aspetto distintivo di Android 15 è rappresentato dalle misure anti rollback, che impediscono il downgrade a versioni precedenti del sistema operativo. Questo è reso possibile dall’aggiornamento del bootloader, che blocca in modo definitivo il ripristino di versioni vulnerabili. Questo approccio non solo garantisce una maggiore sicurezza, ma protegge anche gli utenti da eventuali falle già note.

Questo aggiornamento arriva in un momento strategico, poco prima della conferenza annuale per sviluppatori di Google, dove saranno presentate ulteriori novità legate all’ecosistema Android. L’obiettivo è chiaro: fornire agli utenti Pixel un’esperienza d’uso sempre più sicura, performante e all’avanguardia.