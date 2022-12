Google Pixel Buds Pro: splendidi auricolari al MINIMO STORICO (-42€)

Oggi ti segnalo quest'offerta incredibile che raggiunge il minimo storico per questi bellissimi auricolari wireless. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Google Pixel Buds Pro a soli 176,14 euro, invece che 219 euro.

Con questo sconto del 20% avrai un risparmio di quasi 43 euro e inoltre se preferisci potrai acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questi auricolari si presentano con un design innovativo in una bellissima custodia ovale. Sono leggerissimi e si adattano perfettamente alle orecchie garantendoti il massimo del comfort. Hanno un audio eccezionale, sono resistenti all'acqua e godono di un'autonomia infinita.

Google Pixel Buds Pro al prezzo più basso del Web

Google Pixel Buds Pro sono caratterizzati da altoparlanti con driver da 11 mm che ti offrono un suono di altissima qualità a qualsiasi volume. Sono dotati della cancellazione attiva del rumore che si adatta al tuo stile in base a ciò che stai ascoltando. Sono perfetti per ascoltare musica e anche per fare chiamate. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 godrai di una connessione stabile e senza latenza.

Hanno degli inserti flessibili pensati per adattarsi alla forma delle orecchie in modo da avere un ottimo isolamento acustico senza darti fastidio. Potrai facilmente usare gli assistenti vocali senza mai tirare fuori il tuo smartphone. Inoltre li puoi usare anche per fare sport dato che sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4. E infine hanno una mega batteria in grado di durare per 11 ore consecutive con una sola ricarica. Poi grazie alla custodia avrai fino a 31 ore totali.

Non ci sono dubbi che questi auricolari sono veramente epici e a questo prezzo hanno pochi rivali. Però dovrai essere rapido perché questa promozione non durerà a lungo. Quindi ora dirigiti su Amazon e acquista i tuoi Google Pixel Buds Pro a soli 176,14 euro, invece che 219 euro. Se li ordini oggi li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.