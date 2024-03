Google Pixel Buds: gli auricolari DEL MOMENTO oggi sono SCONTATISSIMI

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d'ora? Oggi su Amazon puoi acquistare le Google Pixel Buds A-Series in offerta speciale ad un prezzo mini di 69 euro grazie ad uno sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Google Pixel Buds A-Series: audio al top e massimo comfort

Le Google Pixel Buds A-Series, grazie agli altoparlanti con driver dinamici da 12 mm progettati su misura, offrono un audio di altissima qualità.

A seconda del rumore dell'ambiente circostante, la funzionalità Suono adattivo regola il volume delle cuffie per te così da vivere la giusta esperienza sonora in ogni momento.

Gli auricolari ti offrono anche chiamate dall'audio nitido ovunque ti trovi in quanto i microfoni beamforming si focalizzano sulla tua voce, così la persona con cui stai parlando può sentirti forte e chiaro.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai e potrai sfruttare addirittura dei semplici comandi vocali per eseguire qualsiasi operazione. Quando vuoi ascoltare musica, consultare il meteo o farti leggere le notifiche, di' "Hey Google" o tieni premuto l'auricolare per parlare con Google.

Grazie al design ergonomico, inserti in 3 taglie e arco stabilizzatore, gli auricolari wireless restano in posizione creando un delicato sigillo per offrire un suono straordinario. In più, anche l'autonomia è massima: hai fino a 5 ore di ascolto (o 2,5 di chiamata) con una ricarica e fino a 24 ore di ascolto con la custodia con funzione di ricarica.

Oggi le Google Pixel Buds A-Series sono in offerta speciale su Amazon ad un prezzo mini di 69 euro grazie ad uno sconto del 23%. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.