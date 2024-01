Google Pixel Buds A-Series in OFFERTA A TEMPO al 20% (Amazon)

Vuoi degli auricolari wireless di qualità superiore senza spendere un patrimonio? Allora non devi perdere questa fantastica promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Google Pixel Buds A-Series a soli 79 euro, invece che 99 euro.

Con lo sconto proposto del 20% risparmi 20 euro sul totale che, per queste cuffiette senza fili, non è niente male. Sono sicuramente tra le migliori di fascia medio alta e oggi le puoi avere a un prezzo basso. Grazie al loro design innovativo le puoi tenere alle orecchie per tanto tempo senza fastidio. Inoltre allo stesso prezzo le puoi avere anche bianche, azzurre e verde.

Google Pixel Buds A-Series: i migliori a questa cifra

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di queste cuffiette Bluetooth è ottimo. Qui la qualità non si discute. Hanno driver da 12 mm per un suono preciso, con bassi potenti e alti e medi cristallini. Il design In-ear con inserti in silicone si adatta perfettamente alla forma delle orecchie per un ottimo isolamento acustico.

I microfoni interni si focalizzano solo sulla tua voce riuscendo a isolarla dai rumori circostanti per chiamate eccellenti senza disturbi. La connessione è stabile e senza la minima latenza. Questo ti offre la possibilità di usarle anche per guardare film. L'audio è sempre sincronizzato alla perfezione con il video. E poi hanno un'autonomia di 5 ore con una singola ricarica.

Non perdere tempo perché ce n'è poco. L'offerta scadrà da un momento all'altro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi Google Pixel Buds A-Series a soli 79 euro, invece che 99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.