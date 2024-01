Google Pixel Buds A-Series: su Amazon RISPARMI 31€ (offerta a tempo)

Oggi ho deciso di segnalarti questi auricolari wireless molto belli e di altissima qualità che potrai avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello Google Pixel Buds A-Series a soli 79 euro, invece che 109,99 euro.

Ebbene sì, se fai presto puoi avvalerti di uno sconto del 28% che ti fa risparmiare circa 31 euro sul totale. Tieni presente però che questa è un'offerta a tempo per cui molto limitata. E poi è un ritorno al prezzo più basso, quindi li vorranno tutti.

Google Pixel Buds A-Series a prezzo vantaggioso

Questi auricolari wireless sono molto belli esteticamente e producono un suono eccellente, grazie a driver dinamici da 12 mm. Godono di una tecnologia di cancellazione del rumore che si adatta in base al posto in cui ti trovi. I microfoni beamforming riescono a captare solo la tua voce restituendola al meglio per chiamate perfette e senza disturbi.

Grazie al design ergonomico e un archetto stabilizzatore riescono a creare un ottimo isolamento acustico garantendo anche il massimo del comfort. La connessione è immediata appena li estrai dalla custodia e garantisce latenza zero. Puoi anche usare l'assistente vocale di Google solo con la voce. Inoltre hanno un'autonomia di ben 5 ore con una singola ricarica e fino a 24 ore con la custodia.

Non lasciare che l'offerta scada e non siano più disponibili a questo prezzo. Vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Google Pixel Buds A-Series a soli 79 euro, invece che 109,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.