Google Pixel Buds A-Series su Amazon a 15,80€ al mese senza interessi

Oggi ti segnalo questa ottima promozione per avere delle cuffiette wireless di qualità superiore a un prezzo davvero molto vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Google Pixel Buds A-Series a soli 79 euro, invece che 109,99 euro.

Fai in fretta perché è un'offerta a tempo per cui non durerà molto. Anche perché questi auricolari Bluetooth garantiscono un audio eccellente sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Sono molto comode grazie a un design innovativo e hanno una'autonomia niente male. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 15,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Google Pixel Buds A-Series: super offerta da non perdere

Quella che abbiamo di fronte è indubbiamente un'occasione più unica che rare. A una cifra del genere non si trovano spesso delle cuffiette Bluetooth di questa qualità. Ma vediamo le loro caratteristiche principali. Innanzitutto hanno dei driver da 12 mm che offrono un audio di altissima qualità, fedele alla traccia di origine e molto pulito.

I microfoni interni riescono a filtrare i rumori esterni captando invece solo la tua voce che quindi arriva a chi ti scolta in modo chiaro. Puoi usare la voce per parlare con Google Assistant senza nemmeno toccare le cuffiette o il tuo smartphone. E godono di una batteria bella grande, con 5 ore di autonomia con una singola ricarica e 24 ore con la custodia.

Se avevi dei dubbi sono certo che ora li hai fugati. Perciò adesso vai su Amazon e acquista i tuoi Google Pixel Buds A-Series a soli 79 euro, invece che 109,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.