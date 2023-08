Google Pixel Buds A oggi al PREZZO più BASSO di sempre

Oggi ti segnalo un ottimo prezzo, il più basso fin'ora registrato su Amazon, per delle cuffiette Bluetooth davvero molto belle e performanti. Dunque non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello Google Pixel Buds A a soli 84,27 euro, invece che 109 euro.

È vero, non siamo di fronte a uno sconto pazzesco, ma tieni presente che questi auricolari wireless non vanno spesso in offerta e quando ci sono promozioni sono sempre risicate. Oggi invece avrai la possibilità di acquistarle al prezzo che segna un minimo storico. Per cui sii rapido prima che le unità disponibili spariscano.

Google Pixel Buds A: auricolari meravigliosi senza rivali

Con queste cuffiette Bluetooth potrai ascoltare la tua musica preferita come mai prima. Grazie a driver dinamici da 12 mm restituiscono un suono di altissima qualità, sempre fedele all'originale. E puoi addirittura impostare una funzione che adatta il suono in base all'ambiente circostante per darti sempre il meglio.

Sono molto comode e hanno un design progettato per rimanere stabile anche mentre fai sport, con dei morbidi inserti in silicone di diverse taglie. Puoi comunicare con il tuo assistente vocale e possiedono dei comandi touch per gestire il volume, i brani musicali e le chiamate. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4. Hanno una connessione stabile e veloce e una mega batteria in grado di durare per 5 ore con una sola ricarica e per 34 ore grazie alla custodia.

Approfitta anche tu di questa promozione ma non perdere troppo tempo. Vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Google Pixel Buds A a soli 84,27 euro, invece che 109 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

