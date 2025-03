Google Pixel 9 Pro XL: top di gamma con fotocamera top, performance velocissime e design premium in SUPER SCONTO (-300€)

Google Pixel 9 Pro XL è il top di gamma dell'azienda di Mountain View che oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, viene messo in mega di sconto del 25% (300€) per un costo totale e finale d'acquisto di 898,99€. Approfittane subito!

Google Pixel 9 Pro XL: l'analisi della scheda tecnica del top di gamma

Il Google Pixel 9 Pro XL è lo smartphone Pixel più potente di sempre, progettato da Google per sfruttare al massimo le potenzialità dell'AI. Con colori freschi, bordo lucido e una superficie opaca morbida al tatto, il design è stato completamente reimmaginato per offrire un'esperienza visiva e tattile unica.

Il sistema con tripla fotocamera posteriore ti permette di catturare primi piani ravvicinati, selfie nitidi e colori intensi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ogni scatto è perfetto, con dettagli sorprendenti e una qualità che non ti deluderà mai, rendendo il Pixel 9 Pro XL ideale per chi ama fotografare.

Con il chip Google Tensor G4, una batteria con autonomia di 24 ore e 7 anni di aggiornamenti della sicurezza e rilasci di funzionalità, il Pixel 9 Pro XL è progettato per rimanere con te durante tutta la giornata, offrendo prestazioni veloci e fluide senza compromessi. Non solo è un dispositivo potente, ma grazie alla sua intelligenza artificiale, è in grado di scatenare la tua creatività, ritrovare rapidamente le informazioni e darti una mano in ogni momento.

Puoi anche chiedere aiuto a Gemini, il tuo assistente AI, sullo schermo o semplicemente scattando una foto. Inoltre, in situazioni di emergenza, puoi inviare messaggi di allerta crisi, come in caso di incendi o alluvioni nelle vicinanze.

