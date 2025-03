Google Pixel 9 con fotocamera per editing e display Actua tuo a molto meno

Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno dei migliori smartphone di fascia alta che puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Devi fare in fretta però perché ci sono pochissime disponibilità. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Google Pixel 9 a soli 749,99 euro, invece che 899 euro.

Come puoi notare siamo davanti a uno sconto del 17% che ti consente di risparmiare la bellezza di 149 euro sul totale. Con questo smartphone, tra le altre cose, puoi editare le foto con ritocchi da professionista e con l'intelligenza artificiale le opzioni aumentano a dismisura. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Google Pixel 9: una meraviglia per gli occhi e non solo

Sicuramente Google Pixel 9 ha delle caratteristiche uniche che non trovi in altri smartphone e a questo prezzo è davvero da prendere a occhi chiusi. Si presenta con un peso di soli 198 grammi, uno spessore di 8,5 mm e uno straordinario display Actua con tecnologia OLED da 6,3 pollici e refresh rate fino a 120 Hz.

È dotato del nuovo e potente processore Tensor G4 di Google con coprocessore Titan M2 e, in questa versione, 12 GB di RAM che garantiscono prestazioni straordinarie. Inoltre trovi una memoria interna da 128 GB. Ha un sistema a doppia fotocamera posteriore con grandangolare da 50 MP e ultrawide da 48 MP. Gode di uno zoom ad lata definizione da 8X che raggiunge distanze siderali. Inoltre è dotato di una batteria bella grande da 4700 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W.

Non tardare perché come dicevamo ci sono pochissime unità disponibili e sarebbe un peccato non riuscire ad averlo a questo prezzo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 9 a soli 749,99 euro, invece che 899 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.