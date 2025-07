Google Pixel 9 da 128GB al MINIMO STORICO solo su Amazon (-41%)

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una di quelle offerte da "clic più veloce". Se fai alla svelta puoi mettere le mani su uno dei migliori smartphone degli ultimi anni a un prezzaccio. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Google Pixel 9 a soli 529,68 euro, invece che 899 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 41% che porta il prezzo a terra al più basso finora registrato su Amazon. E così potrai risparmiare una cosa come 369 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 44 euro circa al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Google Pixel 9: il best buy del momento

Non ci sono dubbi, per questa cifra Google Pixel 9 è il best buy del giorno. Se vuoi uno smartphone di fascia alta spendendo molto meno non puoi trovare di meglio. Vediamo insieme alcune caratteristiche. Intanto possiamo notare una straordinaria compattezza e solidità, con un peso di soli 198 grammi e la resistenza all'acqua e alla polvere certificata IP68.

Ha un fantastico display OLED da 6,3 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità da 1800 nit. Batteria super da 4700 mAh con ricarica cablata da 45W e ricarica wireless da 15 W. Monta il potente processore Google Tensor G4 con coprocessore Titan M2 supportato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 14. Mentre come memoria interna in questa versione ci sono 128 GB. Possiede poi una fotocamera principale da 50 MP e l'intelligenza artificiale che lo rende unico.

Non perder altro tempo a leggere perché a questa cifra non durerà. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 9 a soli 529,68 euro, invece che 899 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.