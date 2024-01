Google Pixel 8: su Amazon torna al MINIMO STORICO di 759€ (anche in 12 rate)

A sorpresa, Google Pixel 8 è di nuovo in offerta a tempo su Amazon, e di nuovo è acquistabile al prezzo più basso di sempre: 759 euro, che significa anche un risparmio netto di 100 euro sul prezzo consigliato di 859 euro. Disponibile nelle colorazioni Rosa, Nero ossidiana e Grigio verde, è venduto e spedito da Amazon con le spese di spedizione gratis per gli utenti Prime. Inoltre, è acquistabile in 12 rate a interessi zero da 63 euro al mese. Ecco il link all'offerta.

Fotocamera al top, dimensioni compatte, sette anni di aggiornamenti di sicurezza e lato software: l'ultimo flagship di Google mette da subito in chiaro le cose, ponendosi al vertice del panorama Android.

Il nuovo Pixel 8 di Google è uno dei migliori cameraphone oggi in circolazione. Sia di giorno che di notte gli scatti sono super, grazie al comparto camere composto dalla fotocamera principale da 50MP (stabilizzazione ottica e apertura f/1.68), una ultra-grandangolare da 12 MPS (campo visivo pari a 125,8° con apertura f/2.2) e una interna da 10,5MP (con apertura focale pari a f/2.2).

Con a bordo Android 14 fin dal lancio, il telefono riceverà 7 anni di aggiornamenti non solo sul fronte delle patch di sicurezza ma anche riguardo il sistema operativo. Al momento non c'è nessun costruttore nel campo della telefonia che faccia meglio di Google da questo punto di vista.

Ottime infine le dimensioni per chi ama gli smartphone compatti, grazie al display OLED da 6,2 pollici FullHD+ (luminosità di picco a 2.000 nits), lo spessore di appena 8,9 mm e un peso di soli 187 grammi.

Google Pixel 8 è in offerta a tempo su Amazon al prezzo più basso di sempre. Volendo, puoi decidere di acquistarlo in 12 rate a interessi zero da 63 euro al mese.

