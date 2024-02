Google Pixel 8: sconto immediato di 100 euro su Amazon (+12 rate)

In queste ore su Amazon il Google Pixel 8 è in offerta a 699 euro, grazie a uno sconto immediato di 100 euro sul prezzo consigliato di 799 euro. La promozione include la possibilità di scegliere il pagamento in 12 rate a interessi zero da 58,25 euro al mese.

Il Pixel 8 di Google è uno dei migliori top di gamma compatti Android presentati nel 2023. Per gli utenti alla ricerca di uno smartphone dall'ottima esperienza d'uso, con un comparto camere superiore alla media e un display bellissimo, rappresenta la prima scelta assoluta.

Google Pixel 8 in offerta a 699 euro su Amazon

Il nuovo Google Tensor G3 presente su Pixel 8 è il processore più potente mai realizzato dalla casa di Mountain View. Allo stesso tempo, è uno dei segreti della velocità e fluidità del telefono, che può contare anche su un aiuto personalizzato grazie all'intelligenza artificiale di Google.

Un altro fiore all'occhiello del telefono è il display da 6,2 pollici ad alta risoluzione, con refresh rate a 120 Hz. A questo si aggiunge una batteria adattiva che regala un'autonomia superiore alle 24 ore.

E poi c'è il comparto camere, dove ancora una volta i Pixel riescono a fare la differenza rispetto a tutti gli altri telefoni Android, andando a giocarsela alla pari con i nuovi iPhone. Da notare, a questo proposito, le tante funzionalità AI che vengono in aiuto agli utenti per avere lo scatto perfetto.

Google Pixel 8, il nuovo top di gamma compatto di Google, è in offerta a soli 699 euro su amazon.it: si può acquistare anche in 12 rate a interessi zero da 58,25 euro al mese (articolo venduto e spedito da Amazon).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.