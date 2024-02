Google Pixel 8 in DOPPIO SCONTO PAZZESCO: approfittane IMMEDIATAMENTE

Il tuo vecchio smartphone ti ha abbandonato? Hai bisogno di un nuovo cellulare dalle prestazioni elevate ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! È il Google Pixel 8, oggi disponibile su Amazon a soli 610 euro grazie ad uno sconto del 17% ed un coupon aggiuntivo di 50 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, cogli questo doppio sconto al volo!

Tutte le specifiche tecniche del Google Pixel 8

Il Google Pixel 8 vanta specifiche tecniche elevate che lo rendono adatto a soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza, sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano.

Google Tensor G3 è il chip di Pixel più potente di sempre e che fa del Pixel 8 un dispositivo super veloce ed efficiente. Inoltre, l'IA di Google ti offre aiuto personalizzato durante tutto il giorno in qualsiasia attività.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici permette di vedere colori nitidi e vivaci, nonché dettagli minuziosi. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per uno scorrimento più fluido.

La batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore, qundi non dovrai mia preoccuparti di rimanere a corto di energia. In più, se attivi il risparmio energetico estremo, può durare fino a 72 ore e può anche ricaricarsi molto più velocemente di prima.

La Gomma magica per audio utilizza l'IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento ed enfatizzare i suoni desiderati. Allo stesso modo, i tuoi scatti saranno impeccabili grazie alla fotocamera Pixel avanzata.

