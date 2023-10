Google Pixel 8 già scontato su Amazon!

Il Google Pixel 8, il nuovissimo smartphone Android di punta di Google, è ora in vendita su Amazon a soli 751,47€, anziché 799,00€. Un'opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni di alto livello a un prezzo conveniente.

Google Pixel 8: lo smartphone Android definitivo

Il Google Pixel 8 si distingue per la sua eccezionale fotocamera che cattura immagini e video di alta qualità in diverse condizioni di luce. Con un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e un sensore per ritratti da 48 megapixel, questo smartphone offre un'ampia gamma di opzioni fotografiche.

La batteria da 4.600 mAh del Pixel 8 garantisce un'autonomia di oltre 24 ore con una singola carica, e la tecnologia di ricarica rapida consente di ricaricare completamente il dispositivo in circa un'ora. Questo ti permette di utilizzare il telefono senza preoccuparti troppo della batteria.

La sicurezza è una priorità con il Pixel 8, che offre un sistema di sicurezza avanzato con un sensore di impronte digitali, riconoscimento facciale e robuste funzionalità di sicurezza software. Inoltre, il dispositivo è sempre aggiornato alla versione più recente di Android, garantendo la massima sicurezza e privacy.

Altre caratteristiche includono un display OLED da 6,4 pollici che offre colori vivaci e dettagli nitidi, un potente processore Google Tensor, 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM. Il Pixel 8 è disponibile in due eleganti colori: grigio verde e nero ossidiana.

Inoltre, il Google Tensor G3 è il chip più potente mai visto in un dispositivo Pixel, garantendo prestazioni veloci ed efficienti. L'IA di Google offre assistenza personalizzata durante tutta la giornata, mentre il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz offre una visione nitida e scorrevole.

Con le funzionalità come la batteria adattiva che può durare fino a 72 ore con il risparmio energetico estremo e l'innovativa fotocamera che cattura scatti migliori, il Google Pixel 8 è un telefono versatile e potente. Inoltre, grazie alla VPN integrata di Google One, offre una maggiore sicurezza online.

Il Google Pixel 8 è disponibile a un prezzo davvero ottimo: soli 751,47€ su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.