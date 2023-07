Google Pixel 7a in SUPER SCONTO eBay e RISPARMI 81€

Stai pensando di cambiare il tuo vecchio smartphone e vuoi qualcosa di performante che duri a lungo senza svenarti? Allora ho scovato l'offerta giusta per te. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Google Pixel 7a a soli 428 euro, invece che 509 euro.

Proprio come vedi oggi lo puoi avere a una cifra davvero molto più bassa e risparmi ben 81 euro sul totale. Infatti, anche se non è segnalato, il prezzo di listino e di 509 euro, per cui è un vero affare. Fai veloce però perché ci sono ancora pochissimi pezzi disponibili.

Google Pixel 7a: un best buy a questo prezzo

Non ci sono dubbi, a questa cifra è uno dei migliori smartphone medio gamma che puoi desiderare e di darà molte soddisfazioni. Ha uno splendido display OLED FHD+ da 6,1 pollici con refresh rate fino a 90 Hz e un rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass 3. Risulta molto luminoso e sempre visibile anche alla luce del sole. Possiede una batteria gigante con ricarica ultra veloce e certificazione Qi.

Il processore Google Tensor G2 è supportato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. È dotato di una fotocamera posteriore grandangolare da 64 MP con stabilizzatore dell'immagine per scatti mozzafiato. E poi è resistente all'acqua con certificazione di grado IP67.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Come ti dicevo devi essere rapido perché ci sono ancora poche unità disponibili e andranno a ruba. Per cui vai su eBay e acquista il tuo Google Pixel 7a a soli 428 euro, invece che 509 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

