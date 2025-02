Google Pixel 7a: il mid range da acquistare oggi con lo sconto del 45%

È da un po' di tempo che cercavi uno smartphone mid range che non costasse troppo? Allora goditi questa offerta pazzesca di Amazon e metti le mani sul bellissimo Google Pixel 7a a soli 279 euro, invece che 509 euro.

Ebbene sì, sembra incredibile ma è tutto vero. Grazie a questo sconto fuori di testa del 45% solo oggi puoi risparmiare la bellezza di 230 euro sul totale. Chiaramente non è una promozione che può durare a lungo e quindi devi essere velocissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate e senza interessi con Cofidis al checkout.

Google Pixel 7a: il medio gamma più economico

Senza ombra di dubbio Google Pixel 7a detiene in questo momento uno dei migliori prezzi per ciò che offre. Siamo di fronte a uno smartphone di qualità indiscutibile. Gode di uno straordinario display OLED da 6,1 pollici FHD+ con refresh rate a 90 Hz per un peso di 193 grammi circa e uno spessore di soli 9 mm. Inoltre è resistente all'acqua con certificazione IPI67.

In questa versione, il potente processore Tensor G2 di Google vine supportato da 8 GB di RAM e ha 128 GB di memoria interna. Possiede una stupenda fotocamera principale da 64 MP dotata di ultra-grandangolo da 13 MP per scatti professionali. E monta una batteria da 4385 mAh con doppia ricarica, cablata e wireless, rispettivamente di 20 W e 18 W per una ricarica velocissima.

Possiamo dire che a oggi è sicuramente il migliore acquisto della categoria. Devi fare in fretta però o rischi di arrivare troppo tardi. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 7a a soli 279 euro, invece che 509 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.