Google Pixel 7a al PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE su Amazon

La serie degli smartphone Google, la serie Pixel, ha saputo ritagliarsi una buona fetta di mercato e di utenti grazie alle sue ottime funzionalità e alla qualità dei servizi offerti. Il Google Pixel 7a è uno degli smartphone più interessanti degli ultimi anni ed è attualmente, su Amazon, proposto al prezzo più basso di sempre. Esatto, si tratta di un minimo storico di cui approfittare assolutamente, il telefono viene infatti proposto a 499,00. Nessuno sconto in particolare, semplicemente il prezzo più basso mai indicato per questo dispositivo.

Google Pixel 7a al minimo storico: la mega offerta di Amazon

Il Google Pixel 7a è dunque proposto da Amazon al minimo storico, ma quali sono le caratteristiche di questo smartphone? Il sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell'immagine di Pixel 7a consente di scattare foto eccezionali con luce scarsa, correggere le foto sfocate e rimuovere gli elementi di disturbo. Il processore Google Tensor G2 lo rende più veloce, efficiente e sicuro, con un audio migliorato per le chiamate, grande autonomia e qualità ottima per foto e video.

Inoltre è dotato di vari livelli di sicurezza che aiutano a proteggere le vostre informazioni personali; include la VPN di Google One integrata senza costi aggiuntivi che vi aiuta a proteggere le vostre attività online. La batteria adattiva può durare oltre 24 ore. Lo schermo da 6,1 Pollici Full HD con refresh a 90Hz assicura qualità e fluidità delle immagini. Uno smartphone di assoluta affidabilità e con una serie di funzionalità da vero top di gamma, il tutto proposto, come detto, al minimo storico: da non lasciarsi scappare.

E dunque, Google Pixel 7a viene venduto su Amazon al prezzo più basso di sempre: 499,00€, approfittatene!

