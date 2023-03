Google Pixel 7: su Amazon oggi OTTIMO SCONTO per lo smartphone

La grande qualità degli smartphone prodotti da Google non è mai stata in discussione. L'azienda del motore di ricerca web migliore del mondo è sinonimo di garanzia, così come lo smartphone Google Pixel 7, che non fa eccezione a questa regola, e che oggi è disponibile su Amazon con uno sconto davvero ottimo, di cui dovreste approfittare se non possedete un telefono all'avanguardia, e che vi permetterà di fare un piccolo grande salto di qualità migliorando di gran lunga la vostra vita quotidiana e lavorativa.

Sappiate infatti che oggi per le prossime 11 ore potrete trovare in offerta su Amazon lo smartphone Google Pixel 7 a soli 599,00€, con uno sconto di 79,00€ sul prezzo di listino.

Smartphone Google Pixel 7: il salto di qualità

Questo smartphone Google Pixel è in grado tranquillamente di dire la sua. Possiede un processore Google Tensor G2, che lo rende più efficiente e sicuro. La batteria del modello è adattiva, e può durare fino a oltre 24 ore, che vengono estese a 72 ore se attivate il risparmio energetico. La fotocamera possiede il Real Tone e promette foto incredibilmente realistiche e splendidi video con Cinematic Blur.

Lo smartphone Google Pixel 7 possiede anche una funzionalità di traduzione dal vivo che vi permetteranno di comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse, tradurre menù in lingua straniera con la fotocamera o messaggi in tempo reale. Il display dello smartphone è nitido, con colori luminosi e intensi.

