Google Pixel 7 Pro con processore 5G sbloccato da 128 GB in promo speciale su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro si impone come uno smartphone di fascia alta che si distingue per le sue prestazioni eccezionali. Dotato di connettività 5G, il Pixel 7 Pro ti permette di navigare in internet, giocare e guardare i tuoi contenuti preferiti con una velocità impressionante. Acquistalo ora su Amazon a soli 756,65€ invece di 899,00€.

Il nuovo smartphone di Google si distingue inoltre per le sue eccellenti capacità fotografiche. Grazie al suo teleobiettivo e al grandangolo, potrai catturare i tuoi momenti preferiti con una qualità di immagine impressionante. Che tu stia scattando foto in un ambiente interno o stai cercando di immortalare il panorama mozzafiato di un paesaggio, è il dispositivo che fa per te.

Uno degli aspetti più impressionanti del Pixel 7 Pro è la sua batteria che dura più di 24 ore. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza carica durante il giorno. Grazie a questo quindi, avrai sempre la sicurezza di un dispositivo affidabile a tua disposizione.

Inoltre possiede 128 GB di memoria, abbastanza grande da poter contenere tutte le tue app, foto, video e molto altro. E con il suo elegante design in nero ossidiana, questo smartphone non solo funziona bene, ma è anche molto bello da vedere.

In sintesi, il Google Pixel 7 Pro è uno smartphone all'avanguardia, perfetto per chi desidera prestazioni elevate senza rinunciare allo stile. Approfitta ora dello sconto incredibile del 16% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.