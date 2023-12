Google Pixel 7 al MINIMO STORICO su Amazon, da non perdere

Uno degli smartphone meglio riusciti degli ultimi tempi, Google Pixel 7, è in offerta su Amazon a soli 470 euro circa, anziché 649 euro. Una vera follia da non perdere. Se fai veloce oggi puoi risparmiare 179 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Google Pixel 7: oggi è tuo al prezzo più basso

Siamo di fronte a uno dei migliori smartphone di tutti i tempi, dotato di tecnologie all'avanguardia che migliorano ogni cosa che potrai fare. Grazie al processore Google Tensor G2 potrai, tra le altre cose, scattare foto e fare video di qualità professionale senza alcuno sforzo.

Il chip Titan M2, insieme alla VPN integrata garantisce la più completa sicurezza delle tue informazioni. Sia la navigazione online che le app e qualsiasi altra tua informazione sarà al sicuro.

È dotato di un bellissimo display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2400 x 1080 p, ha uno spessore di appena 8,7 mm ed è resistente all'acqua. Monta un potente processore con a supporto 8 GB di RAM e una scheda grafica Mali-G710.

Possiede ben 128 GB di memoria interna che ti consentono di archiviare tutto senza sacrifici. Ed è poi dotato di una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP. Da segnalare anche una batteria bella grande da 4355 mAh.

Fai alla svelta perché difficilmente un'occasione così allettante potrà durare molto. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 7 a soli 470 euro circa, anziché 649 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.